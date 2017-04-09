Dortmund Hocası Tuchel, Yedek Olmasına Sinirlenen Emre'ye Sert Çıktı

Emre Mor'a Thomas Tuchel'den sert tepki! Alman basının haberine göre Borussia Dortmund teknik direktörü Tuchel, antrenmanda yedek takımda forma verdiği Emre Mor'un sinirlenip söylenmesinin ardından genç yıldıza ağır bir şekilde çıkıştı.

"KAPA ÇENENİ EMRE"

Tuchel, antrenmanda sinirli hareketler gösteren Emre Mor'a ''Kapa çeneni Emre, kapa çeneni!'' diye bağırdı. Tuchel'in sert tepkisinin ardından Emre Mor, antrenmanı tamamladı.

BAYERN MAÇININ İKİNCİ YARISINDA OYNAMIŞTI

Emre Mor, Borussia Dortmund'un Bayern Münih'e deplasmanda 4-1 kaybettiği maçın 59. dakikasında Ousmane Dembele yerine oyuna dahil olmuştu. 19 yaşındaki futbolcu, etkisiz bir oyun ortaya koymuştu.

Borussia Dortmund, Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde sahasında Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak. Tuchel, bu maçta da takımın yıldız ismi Marco Reus'un oynamasının zor olduğunu dile getirdi.