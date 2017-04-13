Dortmund'daki Patlama Sonrasında Tutuklanan Kişinin Türkiye'den Geldiği Ortaya Çıktı
Dortmund'da meydana gelen patlamadan sonra tutuklanan kişinin 2016'da Türkiye üzerinden Almanya'ya geçtiği ve DEAŞ'la bağlantısı olduğu ortaya çıktı.
Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi meydana gelen patlamayla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Reuters'ın haberine göre; Patlamanın ardından tutuklanan kişinin 2016'da Türkiye üzerinden Almanya'ya geçtiğini açıklandı. Saldırganın Irak'ta radikalleştikten sonra Türkiye'ye geldiği ifade edildi.
DEAŞ'LA BAĞLANTISI VAR
Dün yapılan operasyonla tutuklanan şüphelinin Almanya'da da DEAŞ'la bağlantılı olduğu vurgulandı. Ancak tutuklanan şüphelinin saldırıyla bağlantısıyla ilgili kesin bir bilgi olmadığı ifade edildi.