Dortmund'daki Patlama Sonrasında Tutuklanan Kişinin Türkiye'den Geldiği Ortaya Çıktı

Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi meydana gelen patlamayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Reuters'ın haberine göre; Patlamanın ardından tutuklanan kişinin 2016'da Türkiye üzerinden Almanya'ya geçtiğini açıklandı. Saldırganın Irak'ta radikalleştikten sonra Türkiye'ye geldiği ifade edildi.

DEAŞ'LA BAĞLANTISI VAR

Dün yapılan operasyonla tutuklanan şüphelinin Almanya'da da DEAŞ'la bağlantılı olduğu vurgulandı. Ancak tutuklanan şüphelinin saldırıyla bağlantısıyla ilgili kesin bir bilgi olmadığı ifade edildi.