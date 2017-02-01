Dortmund, Ayrılmak İsteyen Aubameyang'ın Yerine Alacağı İsmi Buldu

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang'in sezon sonunda ayrılacağını açıklamasının ardından vakit kaybetmeden yeni forvet transferine yoğunlaştı. İspanyol basınında çıkan habere göre Dortmund, Athletic Bilbao'nun 22 yaşındaki İspanyol futbolcusu Inaki Williams'ı transfer etmek istiyor.

BONSERVİSİ 50 MİLYON EURO

Aubameyang gibi hızlı bir futbolcu olan ve iki sezondur La Liga'da gösterdiği performansla dikkat çeken Williams için Dortmund'un Athletic Bilbao'ya futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi olan 50 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi.

Pierre-Emerick Aubameyang'ın ''Hayalim Real Madrid'' açıklamasının ardından sezon sonu 27 yaşındaki forvetin 80 milyon Euro civarı bir fiyata satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sağ ve sol kanatta oynayabilen Inaki Williams, forvet pozisyonunda da oynayabiliyor. Athletic Bilbao altyapısından çıkan Williams, bu sezon toplam 29 maça çıkarken 4 gol, 7 asist üretti.