Dortmund'a Yapılan Saldırıda Borsa İddiası!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco maçı öncesi Borussia Dortmund'a karşı düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme var. Savcılık, Dortmund otobüsüne yönelik yapılan saldırıyla ilişkili olarak bir kişinin gözaltında tutulduğunu açıkladı. Cuma sabahı Tubingen yakınlarında Polis Özel Birimi (GSG9) tarafından tutuklanan şahsın Sergej W. adında, Alman ve Rus vatandaşlığına sahip bir şahıs olduğu açıklandı.



SALDIRININ SEBEBİ BORSA!



Öte yandan saldırının gerekçesiyle ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı. Bild ve Spiegel Online'ın haberine göre Sergej W.'nin, saldırıyı Borussia Dortmund'un borsadaki değerini düşürmeye yönelik yaptığı belirtildi. Saldırının gerçekleşmesinin ardından Dortmund'un borsada değer kaybettiği ve Sergej W. isimli şüphelinin, Dortmund hisselerinden spekülasyon yaparak 3.9 milyon euro kazandığı öne sürüldü.



Bombalı saldırının gerçekleştiği gün Borussia Dortmund otobüsü hasar almış, Marc Bartra ise yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve sonrasında ameliyat olmuştu. Karşılaşma ise bir gün sonraya ertelenmişti.



(Goal.com)