Dortmund 4. Kez Finalde

Dortmund, Bayern Münih deplasmanında geriden gelerek 3-2'lik galibiyetle üst üste 4. kez finale yükseldi.

Dortmund 4. Kez Finalde

Almanya Kupası Yarı Final maçında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazanarak finale yükseldi. Dortmund finalde Frankfurt ile karşılaşacak.

Geçen hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nden elenen iki takım final için kozlarını paylaştı. Gol perdesini Dortmund 19. dakikada Reus ile açtı: 1-0. Golde hata yapan Javi Martinez, 28. dakikasında hatasını telafi ederek durumu 1-1'e getirdi.

Bayern Münih bir diğer stoperi Mats Hummels ile 41. dakikada 2-1 öne geçti. Alman oyuncu eski takımına attığı golden sonra sevinmedi.

Dortmund ikinci yarıda 5 dakikada öne geçti! 69. dakikada Aubameyang maça yeniden dengeyi getirirken, 74. dakika Dembeleyi takımını 3-2 öne geçirdi.

Geride kalan dakikalarda Bayern Münih'in atakları sonuç vermeyince Dortmund adını üst üste 4. kez finale yazdırdı.

Dortmund-Frankfurt finali Berlin'de oynanacak.


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