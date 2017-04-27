Dortmund 4. Kez Finalde

Almanya Kupası Yarı Final maçında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazanarak finale yükseldi. Dortmund finalde Frankfurt ile karşılaşacak.



Geçen hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nden elenen iki takım final için kozlarını paylaştı. Gol perdesini Dortmund 19. dakikada Reus ile açtı: 1-0. Golde hata yapan Javi Martinez, 28. dakikasında hatasını telafi ederek durumu 1-1'e getirdi.



Bayern Münih bir diğer stoperi Mats Hummels ile 41. dakikada 2-1 öne geçti. Alman oyuncu eski takımına attığı golden sonra sevinmedi.



Dortmund ikinci yarıda 5 dakikada öne geçti! 69. dakikada Aubameyang maça yeniden dengeyi getirirken, 74. dakika Dembeleyi takımını 3-2 öne geçirdi.



Geride kalan dakikalarda Bayern Münih'in atakları sonuç vermeyince Dortmund adını üst üste 4. kez finale yazdırdı.



Dortmund-Frankfurt finali Berlin'de oynanacak.