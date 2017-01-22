Dört Ülkeden Gençler Sağlık ve Bisiklet İçin Söke'de Buluştu

Sökeli gençlerin projesi Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Gençlik Programı Bireylerin Öğrenme Hareketliliği projeleri kapsamında kabul edildi. Kabulün ardından "Sağlığa Pedal Çevirin" adlı proje kapsamında Filistin, Bulgaristan, Ukrayna ve Söke'den toplam 28 genç Söke'de buluştu.



Söke'de üniversiteli gençlerin oluşturduğu 'Söke Proje Hareketi' adlı gruba Söke Belediyesi ve Söke Kent Konseyi de katkı sununca geriye uygulanması kaldı. Gençlerin alkol ve sigara kullanımı gibi kötü alışkanlıklarını azaltmak ve bu konuda bilinçlendirmek, Bisiklet kullanımını arttırmak, ülkemizdeki bisiklet ile ilgili ön yargıları yıkarak bisiklet kullanımını arttırmak, motorlu taşıt kullanımının azaltılarak doğanın korunmasına dikkat çekmeyi amaçlayan proje kapsamında; 4 farklı ülkenin gençleri sağlığa pedal çevirdi. 20 Ocak'da başlayan program 25 Ocak Çarşamba günü sona erecek. Söke'de gerçekleşecek programda tanışma oyunları, projenin amaçları doğrultusunda eğitim seminerleri, kaynaştırma oyunları, Söke ve bölgenin tanıtımına katkı sağlamak üzere geziler yer alıyor.



Proje sorumlusu aynı zamanda Söke Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Muharrem Gören; "AB Bakanlığı Ulusal Ajansı'nın gençlik hareketiyle eylem türünde gerçekleştirilen bir proje. Proje kapsamında eğitim ve etkinlikler Söke'de devam edecek. Söke Belediyesi ve Söke Kent Konseyine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Projedeki amacımız gençlerin içki ve sigara kullanımı gibi kötü alışkanlıklarını azaltmak ve bu konuda bilinçlendirmek, Bisiklet kullanımını arttırmak, ülkemizdeki bisiklet ile ilgili ön yargıları yıkarak bisiklet kullanımını arttırmak, motorlu taşıt kullanımının azaltılarak doğanın korunmasına dikkat çekmek. Aynı zamanda Söke ve ülkemizin tanıtılmasına ve turizme katkı sağlamak istiyoruz" dedi.



Yurtdışından gelen gençler ise proje konusunu çok beğendiklerini ve tüm katılımcılar için çok önemli bir proje olduğunu vurgulayarak; bu türlü projelerin kültürler arasında kaynaşmayı, bilgi paylaşımını sağladığını söylediler. - AYDIN