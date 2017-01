Dört Temsilcimiz Avrupa Arenasında

Ercan ATA-ANKARA-DHA Ülkemizi Avrupa'da temsil eden erkek voleybol takımlarımızdan; Halkbank, Arkas, İstanbul BBSK ve Fenerbahçe, yarın sahaya çıkıyor.



Halkbank, Arkas, İstanbul BBSK 2017 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde gruplarındaki üçüncü maçlarına çıkarken, Fenerbahçe erkek voleybol takımı CEV Kupası'nda çeyrek final için mücadele edecek.



Halkbank'ın rakibi Knack Roeselare (Belçika)



2017 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Halkbank, yarın, E Grubu'ndaki üçüncü maçını Knack Roeselare (Belçika) takımıyla yapacak. Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda, saat 17.30'da başlayacak maç, Smart Spor HD'den naklen verilecek.



Arkas'ın rakibi Paris Volley (Fransa)



2017 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcilerimiz Arkas Spor, yarın, C Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında, Fransa'dan Paris Volley takımıyla, deplasmanda mücadele edecek. Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak karşılaşma, Smart Spor HD'den naklen yayımlanacak.



İstanbul BBSK'nın rakibi Noliko MAASEIK (Belçika)



2017 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcilerimizden İstanbul BBSK ise, yarın, deplasmanda, grubundaki üçüncü maçını Belçika takımı Noliko Maaseik ile yapacak. Türkiye saati ile 22.30'daki maç, Smart Spor 2'den naklen verilecek.



Fenerbahçe CEV Kupası'nda çeyrek final için sahada



2017 CEV Kupası erkekler kategorisindeki temsilcimiz Fenerbahçe, yarın, saat 18.30'da, İsrail'in Hapoel Mate-Asher Akko takımıyla, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



Son 16 turunun ilk karşılaşmasından 3-0 galip ayrılan temsilcimiz, bu etabın ikinci maçında da, rakibine karşı puan üstünlüğü kurarsa, 2017 CEV Kupası'nda çeyrek finalde mücadele etme hakkı elde edecek. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip tur atlayacak.



Fenerbahçe turu geçerse, Levski Sofia (Bulgaristan)-Abiant Lycurgus Groningen (Hollanda) eşleşmesinde, tur atlayan takımla, çeyrek finalde karşılaşacak.