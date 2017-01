Dört Mülteci Donarak Can Verdi

Balkanların dondurucu soğuk havası göçmenlerin çilesine çile katı.



Aşırı soğuklar nedeniyle en az dört göçmen yaşamını yitirdi. Bulgaristan'da iki Iraklı ve bir Somalili ile Yunanistan'da bir Afgan göçmenin donarak can verdiği öğrenildi.



Batı Avrupa ülkelerine sığınma umuduyla yola çıkıp Balkan ülkelerinde mahsur kalan binlerce kişi mülteci kamplarına yerleştirildi.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, çeşitli nedenlerden dolayı kamplara yerleşmeyen bin kadar göçmen atıl fabrikalarda, -20 derece soğukta kışı geçirmeye çalışıyor.



Fotoğraf: REUTERSMarkoDjurica / 22 Aralık 2016



Yunan adalarındaki göçmenlerle ilgili bilgi veren BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Adrian Edward durumun endişe verici olduğunu söylüyor:



"Özellikle Sisam, Sakız Adası ve Midilli'deki durum kaygı verici. Sisam adasında, aralarında küçük çocukların ve yardıma muhtaçların da olduğu, yaklaşık 700 kişi ısı sistemi olmayan çadırlarda barınıyor."



Midilli adasında Karatepe Göçmen Kampı'ndaki konteynerlere yerleşen geöçmenler, Moria Kampı'nda çadırda kalanlara göre nispeten daha şanslı.



Sadece Midilli'de 5 bin 500 göçmen sığınma başvurularının sonucunu bekliyor.



Conditions in #moria are appalling. With all the INGOs & EC money, how is it possible #refugees are made to suffer in ice cold weather? pic.twitter.com/HoO4SWIRFH— Natasha Tsangarides (@tsanga10) January 7, 2017



2015'in sonlarında, göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi ile ilgili imzalanan AB anlaşmaları kapsamında, Yunanistan'daki 66 bin 400 göçmenin iki yıl içerisinde diğer AB ülkelerine yerleştirilmesi hedefleniyordu. Ancak bugüne kadar bu göçmenlerden sadece yüzde 12'si diğer ülkelerce kabul edildi.



