Dört Metrekarelik Barakada Geçen Bir Ömür

MUAMMER COŞKUN - Kahramanmaraş'ta 4 metrekarelik tahta barakada kalaycılık yapan 60 yaşındaki Musa Tor, artık eskisi kadar iş olmasa da evine ekmek götürebilmekten mutluluk duyuyor.



Andırın ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Musa Tor, ilkokulu bitirdikten sonra babası tarafından bir kalaycının yanına çırak olarak verildi.



Ustasından yıllar içinde kalaycılığı öğrenen Tor, körük aldıktan sonra, dükkan kiralayacak parası olmadığından 4 metrekarelik tahta baraka yaparak, iş yerini açtı. Tor, barakasının yanı sıra zaman zaman gezdiği köylerde vatandaşların bakır kaplarını kalaylıyor.



Kalaycılıktan kazandığı parayla 4 çocuğunu büyüten Tor, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini severek sürdürüyor.



Tor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşında çıraklıkla başladığı, bir sene sonra kalfa olduğu mesleğini 48 yıldır sürdürdüğünü söyledi.



Mesleğe başladığında kalaycılığın rağbet gören bir iş olduğunu anlatan Tor, zaman ve teknolojiyle birlikte artık kalaycılığın bitmek üzere olduğunu, dolayısıyla mesleği öğrenmek isteyen kimsenin bulunmadığını ifade etti.



Tor, ilkbaharla işlerinin arttığını belirterek, "Çalışana iş çok. Özellikle yaz mevsiminin yaklaşması nedeniyle kazan, tepsi, sini, tabak, eskiden kalma dede yadigarı bakır kapları parlatmak için getiriyorlar. Ben de kimseye muhtaç olmadan evime ekmek götürebiliyorum." dedi.



Sıcak soğuk demeden köy köy dolaştığına da dikkati çeken Tor, şunları kaydetti:



"Kalaycılıkla 4 çocuk okuttum. Biri polis oldu, biri de jandarma. Onlar vatanı ve milleti koruyor, tabii bizi de koruyor. Biz yine kalaycılığa devam ediyoruz. Andırın'da daha önce benimle birlikte 5 kalaycı vardı, 4'ü hayatını kaybetti. Emekli olmama 2 yıl var. 2 yıl daha çalışıp bu işi bırakacağım, tabii ömrüm yeterse. Ömrümü bu küçücük barakada yaz kış demeden çalışarak geçirdim ama huzurluyum çünkü ailemi, çocuklarımı kimseye muhtaç etmedim."