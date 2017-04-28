Dört Köşe Komedi

Bugüne kadar kimsenin başına gelmemiş, fakat herkesin başına gelebilecek hikayeler bu sezon yeni yılda Tiyatro Run ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dört Köşe Komedi

Bugüne kadar kimsenin başına gelmemiş, fakat herkesin başına gelebilecek hikayeler bu sezon yeni yılda Tiyatro Run ile izleyici karşısına çıkıyor. 

İbrahim Sevinç ve Aysel Karaman tarafından kurulan Tiyatro Run'da, Tiyatro Run oyuncuları tarafından sahnelenecek olan Dört Köşe Komedi adlı oyun; Kemal Oruç ve Lavinya Öz'ün kaleme aldığı skeçlerden oluşmaktadır.

Keyiften dört köşe olmak ve şu sıkıntılı günlerde biraz olsun kafanızı dağıtmak isterseniz eğer, dört dörtlük oyun, DÖRT KÖŞE KOMEDİ; sizi güldürmek için tek bir şartla Tiyatro Run sahnelerine davet ediyor:

Birbirinden Bağımsız 4 Ayrı Skeç

 Ev Hali

 Hadi Bakalım

 Laz Ajan

 Kombici

Yönetmenliğini İbrahim Sevinç'in Yaptığı Dört Köşe Komedi Tek perde olarak sunulacaktır ve sezon boyunca Ankara Seyircisi ile Buluşacaktır.

*Yaş Sınırlaması: 9+

Süre: 70 Dk - Tek Perde

Tür: Güldürü Komedi

 

Yönetmen: İbrahim SEVİNÇ

Oyuncular: İbrahim SEVİNÇ – Yağmur DENLİ – Mustafa SELÇİK -  Dilara KÖKSAL - Erdeniz ALTIN – Sevde ÜNAL - Yağmur BAKACAK – Halil SIRAY– Sena DEĞİRMENBAŞI – Nezir CİHAN -  Nurbanu ÖZTÜRK – Rüveyha KESKİN – Tülay KOÇYİĞİT

Ses – Işık: Kemalcan TORLAK

Müzisyenler: Orhun ÇEVİK – Ali ÇINAR - Bekir SÜVARİ – Ömür YILMAZ ( Grup Üç )

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Yakın Sahne

Mekan Adresi : Necatibey Caddesi 102-A

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Dört Köşe Komedi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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