Dört Köşe Komedi
Bugüne kadar kimsenin başına gelmemiş, fakat herkesin başına gelebilecek hikayeler bu sezon yeni yılda Tiyatro Run ile izleyici karşısına çıkıyor.
Bugüne kadar kimsenin başına gelmemiş, fakat herkesin başına gelebilecek hikayeler bu sezon yeni yılda Tiyatro Run ile izleyici karşısına çıkıyor.
İbrahim Sevinç ve Aysel Karaman tarafından kurulan Tiyatro Run'da, Tiyatro Run oyuncuları tarafından sahnelenecek olan Dört Köşe Komedi adlı oyun; Kemal Oruç ve Lavinya Öz'ün kaleme aldığı skeçlerden oluşmaktadır.
Keyiften dört köşe olmak ve şu sıkıntılı günlerde biraz olsun kafanızı dağıtmak isterseniz eğer, dört dörtlük oyun, DÖRT KÖŞE KOMEDİ; sizi güldürmek için tek bir şartla Tiyatro Run sahnelerine davet ediyor:
Birbirinden Bağımsız 4 Ayrı Skeç
Ev Hali
Hadi Bakalım
Laz Ajan
Kombici
Yönetmenliğini İbrahim Sevinç'in Yaptığı Dört Köşe Komedi Tek perde olarak sunulacaktır ve sezon boyunca Ankara Seyircisi ile Buluşacaktır.
*Yaş Sınırlaması: 9+
Süre: 70 Dk - Tek Perde
Tür: Güldürü Komedi
Yönetmen: İbrahim SEVİNÇ
Oyuncular: İbrahim SEVİNÇ – Yağmur DENLİ – Mustafa SELÇİK - Dilara KÖKSAL - Erdeniz ALTIN – Sevde ÜNAL - Yağmur BAKACAK – Halil SIRAY– Sena DEĞİRMENBAŞI – Nezir CİHAN - Nurbanu ÖZTÜRK – Rüveyha KESKİN – Tülay KOÇYİĞİT
Ses – Işık: Kemalcan TORLAK
Müzisyenler: Orhun ÇEVİK – Ali ÇINAR - Bekir SÜVARİ – Ömür YILMAZ ( Grup Üç )
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Yakın Sahne
Mekan Adresi : Necatibey Caddesi 102-A
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Dört Köşe Komedi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır