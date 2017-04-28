Bugüne kadar kimsenin başına gelmemiş, fakat herkesin başına gelebilecek hikayeler bu sezon yeni yılda Tiyatro Run ile izleyici karşısına çıkıyor.



İbrahim Sevinç ve Aysel Karaman tarafından kurulan Tiyatro Run'da, Tiyatro Run oyuncuları tarafından sahnelenecek olan Dört Köşe Komedi adlı oyun; Kemal Oruç ve Lavinya Öz'ün kaleme aldığı skeçlerden oluşmaktadır.



Keyiften dört köşe olmak ve şu sıkıntılı günlerde biraz olsun kafanızı dağıtmak isterseniz eğer, dört dörtlük oyun, DÖRT KÖŞE KOMEDİ; sizi güldürmek için tek bir şartla Tiyatro Run sahnelerine davet ediyor:



Birbirinden Bağımsız 4 Ayrı Skeç



Ev Hali



Hadi Bakalım



Laz Ajan



Kombici



Yönetmenliğini İbrahim Sevinç'in Yaptığı Dört Köşe Komedi Tek perde olarak sunulacaktır ve sezon boyunca Ankara Seyircisi ile Buluşacaktır.



*Yaş Sınırlaması: 9+



Süre: 70 Dk - Tek Perde



Tür: Güldürü Komedi







Yönetmen: İbrahim SEVİNÇ



Oyuncular: İbrahim SEVİNÇ – Yağmur DENLİ – Mustafa SELÇİK - Dilara KÖKSAL - Erdeniz ALTIN – Sevde ÜNAL - Yağmur BAKACAK – Halil SIRAY– Sena DEĞİRMENBAŞI – Nezir CİHAN - Nurbanu ÖZTÜRK – Rüveyha KESKİN – Tülay KOÇYİĞİT



Ses – Işık: Kemalcan TORLAK



Müzisyenler: Orhun ÇEVİK – Ali ÇINAR - Bekir SÜVARİ – Ömür YILMAZ ( Grup Üç )



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Yakın Sahne



Mekan Adresi : Necatibey Caddesi 102-A



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Dört Köşe Komedi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır