Bugüne kadar kimsenin başına gelmemiş, fakat herkesin başına gelebilecek hikayeler bu sezon yeni yılda Tiyatro Run ile izleyici karşısına çıkıyor.



İbrahim Sevinç ve Aysel Karaman tarafından kurulan Tiyatro Run'da, Tiyatro Run oyuncuları tarafından sahnelenecek olan Dört Köşe Komedi adlı oyun; Kemal Oruç ve Lavinya Öz'ün kaleme aldığı skeçlerden oluşmaktadır.



Keyiften dört köşe olmak ve şu sıkıntılı günlerde biraz olsun kafanızı dağıtmak isterseniz eğer, dört dörtlük oyun, DÖRT KÖŞE KOMEDİ; sizi güldürmek için tek bir şartla Tiyatro Run sahnelerine davet ediyor:



Birbirinden Bağımsız 4 Ayrı Skeç



Ev Hali



Hadi Bakalım



Laz Ajan



Kombici



Yönetmenliğini İbrahim Sevinç'in Yaptığı Dört Köşe Komedi Tek perde olarak sunulacaktır ve sezon boyunca Ankara Seyircisi ile Buluşacaktır.



*Tek Perde



*Yaş Sınırlaması: 9+



Yönetmen: İbrahim SEVİNÇ



Reji: Aysel KARAMAN



Ses – Işık: Mustafa Selçik



Müzisyenler: Orhun Çevik - Bekir Süvari – Ömür Yılmaz ( Grup Üç )



Oyuncular: İbrahim SEVİNÇ – Aysel KARAMAN – Erdeniz ALTIN – Dilara KÖKSAL – Yağmur BAKACAK – Halil SIRAY – Nurbanu ÖZTÜRK – Kemalcan TORLAK – Sena DEĞİRMENBAŞI.