Tek Umutları Erdoğan! Dört Kardeş Tedavi Olmazsa Yürüyemeyecek

Nevşehir'de Esentepe Mahallesinde ikamet eden ve bir buçuk yıldır burada yaşayan Afgan Khalili ailesi dört çocuğunun hastalığının tedavi edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu.

TEDAVİ EDİLMEZLERSE YÜRÜYEMEYECEKLER

Nevşehir Esentepe Mahallesinde ikamet eden ve bir buçuk yıldır burada yaşayan Afgan Khalili ailesinin dört çocuğu da yakalanmış oldukları chalotte marie tooth (kas hastalığı) nedeniyle tedavi edilemezse bundan sonraki hayatlarında yürüyemeyecek. Ailenin en küçük çocuğu olan 3 yaşında Muhammed Khalili, 10 yaşındaki Zahra Khalili, 13 yaşında ki Mehdi Reza Khalili yakalandıkları hastalıktan dolayı yürümekte zorluk çekerken evin en büyük çocuğu olan 16 yaşındaki Sıddıgeh Khalili ise hastalığının ilerlemesinden dolayı artık yürüyemiyor. 3 yaşındaki Muhammed ve 10 yaşında ki Zahra'nın kalplerinde de delik bulunuyor.



"CUMHURBAŞKANIMIZDAN YARDIM İSTİYORUM"

Yakalandıkları hastalıktan kurtulmak ve bütün çocuklar gibi koşup eğlenmek istediklerini söyleyen çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

İlkokul 3.sınıfa giden Zahra Khalili, "Biz dört kardeşiz, hastalığımız genetik. Hastalığımızın adı chalotte marie tooth (kas hastalığı) bizim hastalığımızın ilacı ne yazık ki Türkiye'de bulunmuyor, ABD'de ve Avrupa'da bulunuyor. Ben ABD'ye tedavi olmak için gitmeliyim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bize yardım etmesini istiyorum. Tedavi olmazsak büyüdüğümüz zaman hiç yürüyemeyeceğiz. Hem ilaç hem de ABD'ye gitmek çok kolay değil. Bizim hastalığımız dört evreden oluşuyor. Biz şuan bir ve ikinci evredeyiz. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bize yardım etmesini istiyorum. Ben de diğer çocuklar gibi koşmak, eğlenmek istiyorum ama yapmıyorum. Çünkü yavaş yavaş kemiklerimiz kapanıyor." dedi.

"BİZDE BÜTÜN AİLELER GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Mehdi Reza Khalili ise, "13 yaşındayım. 5.sınıfa gidiyorum ve hastalığımdan dolayı okula devam etmem çok zor oluyor. Ben Türk Devletinden yardım istiyorum. Bizim için bu şekilde yaşamak çok zor oluyor. Biz de bütün aileler gibi yaşamak istiyoruz." şeklinde konuştu.



GENÇ KIZ, ŞİİR YAZIP CUMHURBAŞKANINA HEDİYE ETTİ

Evin en büyük çocuğu olan Sıddıgeh Khalili ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir şiir yazdığını ve bu şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiğini söyledi.

Genç kız yazmış olduğu şiirde "Bir babanın desteğine ihtiyacım var/Hayatın bahçesinde bir gürültü bir koşuşturma var/Bizim sesimiz çıkmıyor, suskunuz/Talihimize şaşırıp kalmışız, unutulmuşuz. Hatıraların bir köşesinde gurbette kaybolan bir çocuk gibiyiz/Ey annem neredesin, kucağına ihtiyacım var/Bu çocuğun kalbi küçük ve hassastır/Dağ gibi bir babanın desteğine ihtiyacım var/Yaşadığımız kadar hayatın bizi ne kadar üzdüğünü söylemedik/Söylediğimizde ise suçluyduk/Ey hayat sen kusursuzsun kusur bizdedir." dizelerine yer verdi.

Anne Rukiye Khalili ve baba Muhammed Khan Khalili ise, çocuklarının tedavisi için Türk hükumetinden yardım istedi.