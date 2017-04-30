Dört İlde Acele Kamulaştırma

HES ve RES yapımı amacıyla dört ilde bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı alındı.

Dört İlde Acele Kamulaştırma

HES ve RES yapımı amacıyla dört ilde bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı alındı.

Kaynak: Dunya.com

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