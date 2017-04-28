Dört Gündür Kayıp Olan Yaşlı Adam Kayalıklar Arasında Bulundu

Konya'nın Derebucak ilçesinde, kaybolan ve kendisinden haber alınamayan parkinson hastası yaşlı adam, 4 günlük arama çalışmalarının ardından sarp arazide kayalıklar arasında sağ olarak bulundu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi'nde ikamet ettiği evinden geçtiğimiz Pazartesi günü ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki Hamdi Özer, ailesinin jandarmaya kayıp başvuru yapmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları yürütülmüştü. Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı adamın görüldüğü belirtilen Medi Yaylası'ndaki arazide arama tarama çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Yaşlı adamı bulabilmek için bölgede AFAD ekiplerinin de desteğiyle başlatılan çalışmanın ilk günlerinde, insansız hava gözlem aracı drone ve kokuya duyarlı jandarma köpeğinden de yararlanılmıştı. Ancak arama tarama çalışmalarından sonuç alınamayınca AFAD ekipleri bölgeden ayrılırken, jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından çalışmalar kaldığı yerden yürütülmeye devam edilmişti.



Vatandaşların da verdiği destekle yaylada geniş bir alanda tarama faaliyetlerini yürüten jandarma ekipleri, yaşlı adamı 4 gün sonrasında sağ olarak bulmayı başardı. Sarp arazide kayalıklar arasında yatarken bulunan yürümede güçlük çektiği belirtilen Hamdi Özer, battaniyeye sarılarak vatandaşların da yardımıyla omuzlarda bir süre taşındıktan sonra ambulansa taşındı. Yaşlı adam ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Derebucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KONYA