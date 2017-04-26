Dört Bengal Kaplan Yavrusu Görücüye Çıktı

Aşağı Avusturya'da Kernhof'ta White Zoo'da (Beyaz Hayvanat Bahçesi) 4 beyaz Bengal kaplan yavrusu basına tanıtıldı.



Kaplan yavruları 22 Mart'ta doğdu. İki erkek yavru kaplana Falco ve Toto ismi verildi. Dişi olanlara ise Mia ve Mautzi ismi verildi. Beyaz Bengal kaplan yavruları, ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle çocukların büyük ilgisini çekti. - VİYANA