Dört Aylık Bebek, Ameliyatla Tümörden Kurtuldu

KAYSERİ'de Seval- Emre Ekinci çiftinin 4 ay önce dünyaya gelen çocukları Kerem, geçirdiği başarılı operasyonla karaciğerindeki tümörden kurtarılıp, sağlığına kavuştu.



Geçen Ocak ayında dünyaya gelen Kerem'in doğumundan 2 ay sonra karaciğerinde tümör olduğu belirlendi. Çocuk doktorları, Ekinci çiftine minik Kerem'in bir süre kemoterapi tedavisi görmesi gerektiğini belirtilerek, tümör küçüldükten sonra ameliyatın yapılabileceğini söyledi. Aldıkları haberle büyük bir üzüntüye kapılan aile, konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Ekinci çifti, Kayseri'de özel bir hastanede görev yapan Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın'a ulaştı. Nevşehir'de bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışan 2 çocuk babası Emre Ekinci, "Nevşehir'deki bir çocuk doktorunun yaptığı muayene ve hastanede yapılan tetkik sonucunda Kerem'in karaciğerinde kitle olduğu ortaya çıktı. Götürdüğümüz birçok doktor, ameliyat için beklenilmesi gerektiğini ve kemoterapi tedavisinin ardından küçülmesi muhtemel kitlenin ameliyatla alınabileceğini söyledi. Bu tür ameliyatları Türkiye'de az sayıda cerrahın yaptığını öğrendik. Bir komşumuzun çocuğunu ameliyat eden Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın'ın adını duyduk ve ona ulaştık. Şükürler olsun ki, kemoterapi süreci olmadan çocuğumuz tümörden kurtuldu. Mustafa Küçükaydın'a ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın ise bu tür vakalara Türkiye'de çok nadiren rastlandığını ifade ederek, "Kerem, doğuştan 13 santimetre çapında bir karaciğer tümörle dünyaya geldi. Karnının sağ tarafını dolduran bir kitle vardı. Kitle, karaciğerinden daha büyüktü. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından karaciğerden, tümörün tamamını ayırdık. Karaciğerin yeterli kısmını bıraktık. Kerem hastanede 6 gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Bundan sonra yaşıtları gibi sağlıklı bir şekilde büyüyebilecek" dedi.



- Kayseri