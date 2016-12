Dorock Xl Yeni Yıl Partisi

Yeni yıla Dorock XL'ta girmeye hazır mısınız?



"Dorock XL'ta sizleri unutulmaz, efsanevi bir yılbaşı partisine davet ediyoruz. Bütün gece sınırsız eğlence ile beraber sürpriz partinin esrarengizliğinde kendinizi kaybedeceğiniz bir etkinliğe hazır olun.



Tüm ışıklar kapalı ve renk cümbüşü içinde, UV ışıklarıyla gece boyunca kendinizi farklı şekillerde göreceğiniz bir gece ile yeni yıla müzik ve eğlence ile gireceksiniz.



Stage ve bistro alanına girenler bir daha çıkmak istemeyecek!



İnanılmaz bir atmosfer, kesinlikle çılgın bir gece ve her anından ayrı ayrı zevk alacaksınız. Yeni yıl coşkusunu yaşarken en çılgın ve en unutulmaz hatıralar, bitmesini istemeyeceğiniz bir gece ve her zaman hatırlanacak bir yılbaşı gecesi için sizleri Dorock XL'a bekliyoruz."



Parti Açılış ve Giriş:



Geceye özel sürpriz bir Dorock XL atmosferi



Fosforlu renklerle boyama



Size özel el basma ve boyama duvarı; yeni yılda Dorock XL duvarına siz de bir iz bırakabileceksiniz.



Blacklight ile aydınlatılmış etkinlik alanı



Kokteyller ve special glow punches, glow drinks & glow shots



Glow legendary pacman



Konfeti yağmuru



100'lerce balon



Uçan glow köpekbalıkları



Neon seksek alanı



Neon lymbo



Neon çubuklar



Halyme by zen



Trat pong by zen



Helium şarkı yarışması



Makyaj ekibi ile geceye hazırlık Eşsiz parti ile beraber Deniz Sipahi ve Velvet'in sahne alacağı muhteşem geceyi kaçırmayın.



Dress code: Beyaz ya da fosfor renkli kıyafetler giyin. İster vücudunuzu, ister yüzünüzü neon renkli boyalarla boyayabilirsiniz.