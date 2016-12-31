Yeni yıla Dorock XL'ta girmeye hazır mısınız?
"Dorock XL'ta sizleri unutulmaz, efsanevi bir yılbaşı partisine davet ediyoruz. Bütün gece sınırsız eğlence ile beraber sürpriz partinin esrarengizliğinde kendinizi kaybedeceğiniz bir etkinliğe hazır olun.
Tüm ışıklar kapalı ve renk cümbüşü içinde, UV ışıklarıyla gece boyunca kendinizi farklı şekillerde göreceğiniz bir gece ile yeni yıla müzik ve eğlence ile gireceksiniz.
Stage ve bistro alanına girenler bir daha çıkmak istemeyecek!
İnanılmaz bir atmosfer, kesinlikle çılgın bir gece ve her anından ayrı ayrı zevk alacaksınız. Yeni yıl coşkusunu yaşarken en çılgın ve en unutulmaz hatıralar, bitmesini istemeyeceğiniz bir gece ve her zaman hatırlanacak bir yılbaşı gecesi için sizleri Dorock XL'a bekliyoruz."
Parti Açılış ve Giriş:
Geceye özel sürpriz bir Dorock XL atmosferi
Fosforlu renklerle boyama
Size özel el basma ve boyama duvarı; yeni yılda Dorock XL duvarına siz de bir iz bırakabileceksiniz.
Blacklight ile aydınlatılmış etkinlik alanı
Kokteyller ve special glow punches, glow drinks & glow shots
Glow legendary pacman
Konfeti yağmuru
100'lerce balon
Uçan glow köpekbalıkları
Neon seksek alanı
Neon lymbo
Neon çubuklar
Halyme by zen
Trat pong by zen
Helium şarkı yarışması
Makyaj ekibi ile geceye hazırlık Eşsiz parti ile beraber Deniz Sipahi ve Velvet'in sahne alacağı muhteşem geceyi kaçırmayın.
Dress code: Beyaz ya da fosfor renkli kıyafetler giyin. İster vücudunuzu, ister yüzünüzü neon renkli boyalarla boyayabilirsiniz.
Dorock Xl Yeni Yıl Partisi
Yeni yıla Dorock XL'ta girmeye hazır mısınız?"Dorock XL'ta sizleri unutulmaz, efsanevi bir yılbaşı partisine davet ediyoruz.
Yeni yıla Dorock XL'ta girmeye hazır mısınız?