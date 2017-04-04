Dopingde Rusya Dünya Birincisi





Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 2015'te yasaklı madde kullandığı tespit edilerek ceza alan sporcu sayısının önceki yıla oranla yüzde 14 artarak bin 929'a yükseldiğini duyurdu.



2013 ve 14 yıllarında 189 sporcu ile dopingde dünya sıralamasında ilk 3'te yer alan Türkiye, 2015 yılında 59 sporcu ile 7'nci sıraya düştü. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlatmış olduğu dopinge sıfır tolerans ilkesi başarılı olmaya başladı.



WADA'nın internet sitesindeki raporda, 2015 yılında sporculara ve personele uygulanan toplam 229 bin 412 doping testinin sonuçları açıklandı. 2015'te doping kullananların sayısının önceki yıla oranla yüzde 14 arttıığı görülürken, 85 spor branşında 122 ülkeden bin 929 sporcunun doping testi sonucu pozitif çıktı ve cezai işlem başlatıldı.



Raporu hakkında konuşan WADA Başkanı Craig Reedie, sporcular hakkında yapılan araştırmaların her geçen gün daha önemli hale geldiğini ve testlerin dopingi belirlemede hayati bir rol oynadığını ifade etti.



RUSYA 176 SPORCU İLE İLK SIRADA



Doping listesinde ilk sırayı 176 sporcu ile Rusya alırken, ikinci 129 sporcu ile İtalya, üçüncü ise 117 sporcu ile Hindistan oldu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı dopinge sıfır tolerans ilkesi başarılı olmaya başladı. Türkiye, 2013 ve 2014 yıllarında 189 sporcu ile dünya sıralamasında ilk 3'te yer alıyorken 2015 yılında 59 sporcu ile 7'nci sıraya kadar geriledi.



En çok doping yapılan spor branşları ise şu şekilde: "Vücut geliştirme 270, Atletizm 242, Halter 239, Bisiklet 200, Powerlifting 110, Futbol 108, Rugbi 80, Boks 66, Güreş 57, Basketbol 39." - Ankara