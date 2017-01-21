Dopdolu Sömestr Tatili Bayraklı'da

Bayraklı Belediyesi, sömestr tatilinde öğrencilere yönelik tatil programı hazırladı. 23 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında 75'inci Yıl Kültür Merkezi'ndeki program kapsamında tiyatrodan, gitara, dramadan satranca kadar birçok farklı alanda kurslar ve etkinlik gerçekleştirilecek. Öğrenciler tatilleri boyunca hem eğlenecek hem öğrenecek.



Bayraklı'da öğrenciler yarıyıl tatilinde birbirinden eğlenceli, eğitici hem de öğretici etkinliklerle dopdolu bir tatil dönemi geçirecek. Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanan program dahilinde 5 farklı gruba ayrılan öğrenciler 10 gün boyunca hafta içi saat 10.30-15.30 saatleri arasında drama, bokwa, kukla-maske, satranç, ritm, karikatür, oyun, gitar, resim ve düşünce eğitimi kurslarına katılacak.



En güzel yarıyıl tatili



23 Ocak Pazartesi 10.30'da 75'inci yıl Kültür Merkezi'nde başlayacak sömestr kursları öğrencilerin en çok istedikleri alanlardan seçildi. Birbirinden eğlenceli aktivitelerle güzel bir ara yıl tatili geçirecek olan öğrenciler ikinci döneme yüksek motivasyonla girecek. Öte yandan kurslar süresince, öğrencilere öğle aralarında yemek servisi de yapılacak.



"Onlar bizim geleceğimiz"



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, öğrencilere keyifle bir sömestr tatili programı hazırladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın zamanlarını verimli kullanmaları ve kendilerini geliştirmeleri için 10 gün boyuca farklı dallarda kurslar düzenleyeceğiz. Bu süreçte hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Her bir çocuğumuzu önemsiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz" dedi. - İZMİR