Müge Saut'un yönettiği "Dönüşüm" oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



"Aydınlık giderek azalıyor, gri toprakların, gri gökyüzünün kapladığı bir çöl gibi görünüyor. Her şey gri... Her şey!"



"Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu." Kafka'nın 1915'te yayımlanan ve bugün hala canlı olan "Dönüşüm" adlı öyküsü Altkat Sanat yorumuyla sahnede...



Her edinilen bilgi, insanı gerçeklere bir adım daha yaklaştırır. Hayatın gerçeği ile yüzleşmemizi yeniden hatırlatan Kafka'nın gözünden Dönüşümü günümüze uyarlarken; bizim, içinde yaşadığımız toplumu, ahlakımızı, davranışlarımızı, gerçeklerin yönünün derinine inmemizi sağlıyor. İnsanın yaşam biçimini, ilişkilerini araştırırken, varoluş sancısını da beraberinde getiriyor. İşte o zaman; kendinin ve yaşamın gerçekliğini sorgularken buluyorsunuz. "Gerçek" dediğiniz şey nedir?



"Kafka, mekanik bir yaşamın yabancılaşmışlığına karşı, mutlak bir kesinti içinde, hep tamamlanmadan kalan bir dünyayı, bizi hep bekleyiş içinde bırakan olayları koyar. Kafka'nın niyeti dünyayı kopya etmek ya da açıklamak değil, yetersizliklerini açığa vurup, dünyayı olabildiğince ikna edici bir şekilde yeniden kurmak ve bizde, bu dünyanın ötesine geçip, kaybolmuş bir yurdun peşine düşmek özlemini uyandırmaktır. Kafka işte bu noktada bizi terk eder. O yabancılaşmanın ve yabancılaşma bilincinin ülkesine hükmeder."



Roger Garaudy



Yazan: Franz Kafka



Uyarlayan: Altkat Sanat



Yöneten: Müge Saut



Çeviri Çalışması: Aslıhan Tarkan



Reji Asistanı: Ecem Zengin



Afiş Desen: Emre Akı



Işık Tasarım: Alev Topal



Fotoğraf: Didar Püren Erbek



Oynayanlar:



Nevzat Süs (Bay Samsa)



Aydan Cömert (Bayan Samsa)



Camilla Gavagni Cattaneo (Greta)



Erkan Akbulut (Gregor Samsa)



Selver Çavuş (Müdür-Kiracı)



Müge Saut (İç Ses)



Tek perde / 70 dakika



Rezervasyon: 0536 214 27 33



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Altkat Sanat



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Moda cad. Huzur Palas Pasajı alt katı No: 35/5



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Dönüşüm



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır