Donmak Üzereyken Kurtarıldılar

Libya açıklarında, Avrupa'ya ulaşmak isteyen 2 binden fazla mülteci donmak üzereyken kurtarıldı. Libya açıklarında, Avrupa'ya ulaşmak isteyen 2 bin mülteci donmak üzereyken sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İtalyan sahil güvenlik sözcüsü, sahil güvenlik görevlilerinin veya sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü 19 kurtarma operasyonunda 16 kauçuk bot ve 3 küçük ahşap bot üzerinde toplam 2 bin 74 mültecinin kurtarıldığını, 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.



Uluslararası Göç Örgütü, şimdiye kadar yaklaşık 32 bin göçmenin Avrupa'ya deniz yoluyla ulaştığını açıklarken, 650'den fazla göçmenin ise ya öldüğünü ya da kaybolduğunu belirtti.



(İHA)