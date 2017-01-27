Donmak Üzereyken Kurtarıldılar

Bingöl'de araçları kara saplanınca yolda mahsur kalan 2 kişi, AKUT Bingöl ekibi tarafından gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan gelip Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler Köyüne gitmek isteyen Bilgin Adalar ve Berivan Bozkurt, yoğun kar yağışı yüzünden araçlarının kara saplanması nedeniyle yolda mahsur kaldı. Gece saat 02.00'da ihbar alan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bingöl Birimi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 5 kişilik ekiple yola çıktı. Uzun uğraşlar sonrası bölgeye ulaşan ekipler, araç içerisinde uyuyan ve donmak üzere olan vatandaşları araçtan çıkardı.



İlk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, Devecik Köyüne götürüldü. Bilgin Adalar ve Berivan Bozkurt'u köylülere teslim eden ekip, 5 saatlik çalışmayı başarıyla sonlandırdı. - BİNGÖL