Donmak Üzere Olan Köpek Yavrusuna Sahip Çıktı

Elazığ'da bir vatandaş, zorlu kış şartları nedeniyle donma tehlikesi bulunan sokak köpeği yavrusuna sahip çıktı.



Harput Mahallesi'ndeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden Akın Çolak (31), Balakgazi Parkı yakınlarında rastladığı, donmak üzere olan sokak köpeği yavrusunu aracına alarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü.



Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış şartlarında sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.



Elazığ'ın karlı manzarasını izlemek için Harput'a çıktığını anlatan Çolak, "Burada donmak üzere olan yavru köpeğimizi bulduk. Malum kış ayındayız eksi 16-17 dereceye varan soğuklar oluyor. Yavru köpeğimizi görevlilere teslim ettik, sağ olsunlar ilgilendiler. Bizler, her şeyi görevlilerden beklemeden insanlık namına gerektiğinde bunlara sahip çıkmalıyız. Bunlar da bir can taşıyor. Karda, soğukta yiyecek bulamayabiliyorlar. Üşümesinler, hasta olmasınlar ya da ölüme varacak bir duruma düşmeden onlara yardım etmemiz gerekir." diye konuştu.



Köpek yavrusunun tedavisinin tamamlanmasının ardından hayvan barınağına teslim edileceği belirtildi.