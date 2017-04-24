Donla Mücadele Için Ağaçları Poşet ve Gazete Ile Sarıyorlar

Kastamonu'da çiftçiler, ağaçlarını dondan korumak poşet ve gazete kağıdı ile sarıyor.



Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü il genelinde soğuk hava nedeniyle üreticiler meyve ağaçlarına korumak için çeşitli yöntemler uyguluyor.



Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiğini söyledi.



Kastamonu merkez ve yüksek kesimlere dün kar yağdığını hatırlatan Butur, özellikle meyve ağaçlarının soğuk havadan olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.



Çiftçilerin çeşitli yöntemlerle donla mücadele ettiğine işaret eden Butur, "Çiftçilerimizden kimi suni sis yöntemiyle, kimi de su buharı püskürterek çiçek açmış ağacı korumaya çalışıyor. Bazı vatandaşlarımız da küçük ağaçlarını gazete ve poşetle sararak soğuktan koruyor ama bu yöntem büyük ağaçlar için yapılamıyor." dedi.



Batur, tarım sigortasının önemine değine vurgu yaparak, "Don olayı da artık tarım sigortası kapsamında. Çiftçilerimize sigorta yapmalarını öneriyoruz. Zirai donun en büyük tedbiri sigorta yapılmasıdır. Sigortanın yarısını devlet karşılıyor." ifadesini kullandı.



Remzi Demircioğlu da bir çiftlikte yaklaşık 200 meyve ağacının bakımını yaptığını belirtti.



İki gündür donla mücadele yaptıklarına işaret eden Demircioğlu, ağaçların dondan etkilenmemesi için su buharı püskürtme ile naylonla sarma yöntemlerini uyguladıklarını kaydetti.