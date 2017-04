Dönerci İlişki Teklifi Kabul Edilmeyince Öldürülen Kadınların Adresini Katillere Vermiş

ADANA'da fuhuş yaptıkları iddiasıyla aile meclisi kararıyla katledilen Senem Barık (30) ile akrabası Zeliha Sevgilibaş'ın (20) oturdukları evin adresini katillerine söylediği iddia edilen dönerci Osman Can (35) da tutuklandı. Can'ın, Barık'ın birlikte olma teklifini kabul etmemesi nedeniyle adresi söylediği anlaşıldı.



Merkez Yüreğir İlçesi'nin Başak Mahallesi'ndeki boş tarlada 10 Nisan'da cesetleri bulunan 3 çocuk annesi Senem Barık ile 2 çocuk annesi Zeliha Sevgilibaş'ı işkence yapıldıktan sonra pompalı tüfek ile öldürüldükleri belirlenen Barık'ın kayınpederi Hikmet Barık (65), kayınbiraderleri Davut (37), Savaş (30) ve Yahya (27) ile Davut'un oğulları O. (17) ve Doğan Barık (19) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken Senem Barık'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde akrabası Zeliha Sevgilibaş ile birlikte yaşadığı evin yerini zanlılara kadınlara döner siparişi getiren Osman Can'ın söylediği belirlendi.



BİRLİKTE OLMAYI KABUL ETMEYİNCE SÖYLEMİŞ



Polisin yaptığı araştırmada, Senem Barık ile ilişkiye girmek isteyen Osman Can'ın genç kadının kabul etmemesi üzerine, "Ailene söylerim, kurtulamazsın" diye tehdit ettiği de ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Osman Can dün gözaltına alındı. Osman Can, 'Adam öldürmeye iştirak ve yardım etmek' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.



ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI



Öte yandan ölen Senem Barık'ın akrabalarının tutuklanması, eşi Arap Barık'ın da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde olması nedeniyle ortada kalan 3 çocuğu korumaya alındı. Komşularının baktığı 3 çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. - Adana