Döner ve Başakşehir Maçları İçin Bilet Saraylı'dan

Başakşehirspor'a Saraylı Döner'den moral yemeği.



İSTANBUL-DHA Başakşehir'de faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük Döner ve Köfte restoranı Saraylı Restoran, sponsoru olduğu Başakşehir Spor Kulübü Teknik Direkörü Abdullah Avcı ve teknik heyetini öğle yemeğinde ağırladı. Teknik heyet ve kulüp yöneticilerinin katıldığı yemekte Saraylı Restoran ekibi, "kulübümüzün yanındayız ve destekçisiyiz" mesajı verdi.



Saraylı Restoran Yönetimi ayrıca 'Bilet kampanyamız tüm sezon devam edecek' dedi.



Sohbet havasında geçen öğle yemeğinde misafirlerini ağırlamaktan son derece memnun olduklarını ifade eden Saraylı Restoran Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Okan Boyacı, 'Lig uzun bir maraton ve bu maratonda semtimizin takımı Başakşehirspor'u gösterdiği başarılardan dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Bir moral yemeği organize etmek istedik. Katılım gösterdikleri için Sn Abdullah Avcı ve teknik heyetimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere yemek yiyen misafirlerine maç bileti hediye eden Saraylı Restoran misafirlerinin kampanyaya oldukça rabet gösterdiğini ve kampanyanın tüm sezon boyunca devam edeceğini vurguladı.



Sohbette sporcuların beslenme yöntemlerinden, sağlıklı yaşam ve deplasman takımlarının nasıl ağırlandığı gibi özel konular da konuşuldu. Söz alan Başakşehirspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise ince düşüncelerinden dolayı Saraylı Restoran yönetimine teşekkür etti. Deplasman takımlarını en iyi ağırlayan kulüp olan Başakşehir Spor Klübü desteklerinden dolayı Saraylı Restrana teşekkür etti. Yenilen yemeğin ardından kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan Avcı, Başakşehirspor formalarını imzaladı.



