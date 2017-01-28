Park Meselesi Yüzünden Döner Bıçağıyla Saldırdı!

Adana'nın Merkez Yüreğir İlçesi'nin Kozan Caddesi'nde çocuk kıyafetleri satan Ramazan Akdeniz, sabah saatlerinde işyerinin önüne gelen Serdar B. ile araç park etme yüzünden tartıştı.

ÖNCE ÇAKI SONRA DÖNER BIÇAĞI

Bir anda tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Serdar B., bıçakla esnaf Ramazan Akdeniz'i bıçakla yaralarken araya giren çevredekiler ve mağazada tezgahtarlık yapan genç kız kavgayı ayırmaya çalıştı. Serdar B.'nin bıçak darbeleriyle yaralanan Ramazan Akdeniz, işyerine kaçıp kapıyı kapatmaya çalıştı. Bir süre sonra tekrar dışarı çıkan Akdeniz'e bu kez Serdar B. dönerciden aldığı döner bıçağı ile saldırdı. AMELİYATA ALINDI

Ağır yaralanan Ramazan Akdeniz, otomobille götürüldüğü hastanede ameliyata alınırken, polis kaçan Serdar B.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.