Dondurucu Soğukta Görev Yapan Polislere Validen Tatlı İkramı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü bölgede görev yapan polisleri ziyaret ederek, tatlı ikramında bulundu.



Vali Azizoğlu, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile Erzurum-Tortum karayolundaki kontrol noktasında zor şartlarda görev yapan polisleri ziyaret etti.



Polislerle bir süre sohbet ederek sorunlarını dinleyen Azizoğlu, havanın soğuk olduğunu ve hasta olmamak için sıkı giyinmeleri tavsiyesinde bulundu.



Ekiplerden, vatandaşlara nazik davranmalarını isteyen Azizoğlu, daha sonra polislere baklava ikram etti.



Azizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kahraman güvenlik güçlerinin her türlü zorluğa rağmen görevlerinin başında olduğunu söyledi.



Polis ekiplerini ziyaret ederek sorunlarını dinlediğini anlatan Azizoğlu, şunları dile getirdi:



"Polisimiz hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düştüğü kentte görevini yapıyor, nöbetini tutuyor. Bunu kentte yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için, onlara bir zarar gelmesin diye yapıyor. Eşkiyanın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. O zaman biz de eşkıyaya karşı görevimizi yapmalıyız ve uyanık olmalıyız. Allah'a çok şükür ki Erzurum'da bugüne kadar güvenlikle alakalı kayda değer herhangi bir olay olmadı.



Bu manada Erzurum halkına da teşekkür ediyorum. Millet ve memleket sevgileri var. Devlete ve güvenlik kuvvetlerine gösterdikleri ilgi alakadan dolayı teşekkür ediyorum."



Azizoğlu, vatandaşlar ve polisin yardımlaşmasının bölgenin huzur ve güveninin teminatı olduğunu belirterek, Erzurum'daki bu dayanışmanın takdire şayan olduğunu vurguladı.



Polis ekiplerinden görevlerini eksiksiz yapmalarını isteyen Azizoğlu, "Çünkü eşkıya bir eksikliği gördüğü anda fırsat kolluyor. Biz sürekli arkadaşlarımızı ziyaret ederek sorunlarını dinliyoruz. Önümüzde Avrupa Olimpik Kış Festivali (EYOF) var. Yüzümüzün akıyla bu işten çıkalım. EYOF'ta hem güvenlik açısından hem de gelen misafirlerin ağırlanması konusunda bütün tedbirlerimizi aldık ve şu anda 11 Şubat'ta yapılacak bu festivale her şeyiyle hazırız." diye konuştu.