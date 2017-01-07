Dondurucu Soğukta Ekmek Mücadelesi

AHMET ILIKAN - YUSUF SOYALP - Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Van'ın Gürpınar ilçesinde çatı işçileri, dondurucu soğuğa rağmen ekmek parası peşinde koşuyor.



Kış mevsiminin oldukça sert geçtiği Gürpınar ilçesinde çatı işçileri, dondurucu soğuğa rağmen evlerine ekmek parası götürmek için çaba sarf ediyor.



Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ilçede yeni binalar ile fırtınadan zarar gören binaların çatılarını yapan işçiler, açık havada tenekelerin içinde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.



İşçilerden 5 çocuk babası Haci Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır ekmek parası için binaların çatılarını yaptığını söyledi.



Kış mevsiminde genellikle çalışmayı tercih etmediklerini ancak bazen mecbur kaldıklarını anlatan Yılmaz, "Geçim derdi olunca soğuğa aldırmadan çocuklarımın rızkı için çalışmak zorunda kalıyorum. Evde ekmek bekleyen bir ailem var. Çocuklarımın okul ihtiyaçları var. Şartlar ne olursa olsun bir şekilde onların ihtiyaçlarını karşılamalıyım. Bu yüzden soğuk hava bazen çok önemli olmuyor." dedi.



"10 dakika çalışıp 20 dakika ısınıyoruz"



Yılmaz, soğuk havanın kendilerini oldukça zorladığını, bu nedenle ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını ifade etti.



Ateş yakmadan çalışmanın mümkün olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Hava çok soğuk. 10 dakika çalışıyoruz 20 dakika ateşte ısınıyoruz. Bu şekilde yapmasak ellerimiz uyuşuyor ve iş yapamaz hale geliyoruz. Çünkü çatılar buz kesiyor. Malzemelere çıplak elle dokunamıyorsunuz." diye konuştu.



Yılmaz, soğuk hava nedeniyle oldukça sıkı giyindiklerini, bunun da çalışırken rahat hareket etmelerini engellediğini dile getirdi.



"Yeter ki iş olsun, evimize AŞ götürelim"



İşçilerden Mehmet Salih Yılmaz ise üniversite mezunu olduğunu ancak başka iş bulamadığı için yaklaşık 5 yıldır çatı işinde çalıştığını belirtti.



Genelde çatılarda 5 kişilik ekiple çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Hepimiz evliyiz. Benim iki çocuğum var. Bu işten ekmek parası kazanıyoruz. Soğuk havalarda tenekede yaktığımız ateşte ısınıyoruz. Soğuktan şikayetçi değiliz. Yeter ki iş olsun evimize AŞ götürelim. Hayatımızı bir şekilde devam ettirmek zorundayız." dedi.