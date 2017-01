Dondurucu Soğuklarda Güvercinlere Sahip Çıktı

Kosova'nın başkenti Priştine'de 65 yıldır saat tamirciliği yapan Faruk Panduklu, dondurucu soğuklarda dükkanının da bulunduğu Zahir Pajaziti Meydanında bulunan güvercinlere sahip çıktı.



Kosova'nın başkenti Priştine'de 65 yıldır aralıksız olarak saat tamirciliği yaparak şehrin sembolü haline gelen Faruk Panduklu, dondurucu soğuklarda Zahir Pajaziti meydanında bulunan güvercinlere sahip çıktı. Faruk Panduklu, Kosova'da son 40 yılın en ağır kış mevsiminde hüküm süren yoğun kar ve dondurucu soğuklarda bir örnek bir davranış sergileyerek ile dikkatleri üzerine topluyor. 75 yaşında olmasına rağmen dinçliğinden hiç bir şey kaybetmeyen Faruk Panduklu, şehir güvercinlerine sahip çıktı. Her gün dükkanı önündeki şehri birkaç kez mısırla besleyen Panduklu, güvercinleri besleyerek yüzlerce güvercinin meydanda toplu halde olmasını sağladı. Dünyanın tüm metropollerinde görmeye alışılan meydan güvercinlerin Priştine'nin bir meydanında toplanması ise Faruk ustanın sayesinde gerçekleşti.



Zor kış şartlarında şehir güvercinlerinin aç kaldığını ifade eden Faruk Panduklu, güvercinlere hiç kimsenin sahip çıkmadığını ve bu duruma dayanamadığını bildirerek, 100 kilo mısır ısmarlayarak, güvercinleri beslemeye başladığını belirtti. Güvercinlerin kış mevsiminde mısır, yaz mevsiminde ise buğday ile beslendiklerini belirten Priştineli Faruk usta, mısırları ise dükkanın içinde plastik fıçılarda muhafaza ediyor. Faruk usta "Kış boyunca artık bu meydanın güvercinleri aç kalmayacak. Güvercinler hem sevimli hem de her meydanın süsüdür. Biz de bu meydanın kendine ait güvercinleri olmasını arzuluyoruz" dedi.



İsviçre'nin ünlü saat markalarının temsilciliğini yapan Faruk Panduklu, güvercin sayısının her geçen gün arttığını sözlerine ekleyerek, "Güvercinler meydana ayrı bir renk katıyor, farklı bir görüntü veriyor" ifadesini kullandı. - PRİŞTİNE