Dondurucu Soğuk Üretimi de Etkiledi

Muş'ta etkili olan soğuk hava, bir yem fabrikasının buhar borularının donması sonucu üretimde yüzde 50 kayba yol açtı.



Muş-Bitlis karayolu Karaağaçlı beldesi mevkisindeki yem fabrikasının buhar boruları ile bazı makine aksamlarında, soğuk hava nedeniyle donma meydana geldi.



Fabrikanın Pazarlama Müdürü Çetin Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından başlayan dondurucu soğuklardan dolayı, fabrikanın içindeki başta buhar taşıyan borular olmak üzere birçok makinenin aksamlarının donduğunu söyledi.



Bu nedenle üretimde yüzde 50 civarında bir düşüş meydana geldiğini kaydeden Başaran, "Günde birkaç kez donan boruları pürmüz ve diğer ısıtma sistemleriyle saatlerce çözmeye çalışıyoruz. Tam kapasiteyle üretim yapamadığımız için verimimiz düştü. Üretimde aksama olunca müşterilerden aldığımız siparişlere zamanında cevap veremiyoruz. Fabrika içinde çalışan işçilerimiz elektrikli ısıtıcılarını kullanarak çalışmak zorunda kalıyor. Bu yıl çok zorlu bir kış yaşıyoruz." diye konuştu.