Dondurucu Soğuğa Rağmen Mağarasından Ayrılmıyor - Bosna

SRECKO STİPOVİC - Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenica şehri yakınlarında bulunan bir mağarada 8 yıldır yaşamını sürdüren Zarko Hrgic, dondurucu soğuklara rağmen kış aylarında da "evim" dediği mağarasını terk etmiyor.



Bosna Hersek'te "mağara adamı" olarak nitelendirilen Hrgic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaştan önce çalıştığı demir fabrikasından ayrılarak bir süre Almanya'da çalıştığını belirtti. Hrgic, 8 yıldır yaşadığı Babina nehri yakınlarındaki mağarada bir dönem patlayıcı maddelerin saklandığını söyledi.



Son günlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğüne dikkati çeken Hrgic, "Sıfırın altında seyreden hava sıcaklığı beni çok fazla etkilemiyor. Hareket ederek vücut ısımı koruyorum." dedi.



Hrgic, her gün yürüyüş yaptığını belirterek, mağarasında beslediği ve "arkadaşlarım" olarak nitelendirdiği köpekleri için de yiyecek topladığını anlattı.



Mağarasında üç yıl daha yaşayacak



Ailesinin kendisine yemek getirdiğini ifade eden Hrgic, "Marketlerde yapılan kampanyalardan arta kalanları topluyorum. Bunların arasında yiyecek de oluyor." dedi.



Mağaranın kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise serin olduğunu söyleyen Hrgic, "Bu şekilde başımın çaresine bakıyorum." ifadelerini kullandı.



Hrgic, mağaranın yakınındaki nehrin donmasına rağmen evinin "sıcacık" olduğunu belirterek, emekli olmak için 65 yaşını beklediğini, daha sonra hem Bosna Hersek hem de Almanya'dan çift emekli maaşı alacağını söyledi.



Emekli maaşı almaya başladıktan sonra bir eve yerleşmeyi planladığını aktaran Hrgic, "Üç kışı daha burada geçirebileceğime inanıyorum. Sağlığım bununla baş etmeye son derece müsait." dedi.



Hrgic, eşinden 30 yıl önce boşandığını ve kendisiyle görüşmeyen bir oğlu olduğunu anlatarak, mağarada yaşama nedeninin "insanlardan uzak durma isteği" olduğu sözlerine ekledi.