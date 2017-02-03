Dondurucu Havada Suya Giriyorlar

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde bazı vatandaşlar, dondurucu havada buz gibi suya giriyor.



Kar ve dondurucu soğukların hakim olduğu Bingöl'de, çetin kış şartlarından dolayı kırsal kesimde hayat durma noktasına geldi. Zorlu kış şartları kimileri için çileye dönüşürken, kimileri için ise eğlence kapısı oldu.



Yedisu ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar, vücut sağlıklarına iyi geldiği gerekçesiyle dondurucu soğukta Peri Suyu'na giriyor. Hava sıcaklığının eksi 13 derece kadar indiği bölgede soğuğa meydan okuyan vatandaşlar, önce kar üstünde oynuyor daha sonra buz gibi suya giriyor.



Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen Burhan Şavkın ve Bülent Kısak, kısmen buz tutan Peri Suyu'nda yüzerek vücutlarını şokluyor.



Kar ve soğuk suyun vücutlarına iyi geldiğini belirten Burhan Şavkın, "Kar bizim vücudumuza iyi geldiği için her zaman suya giriyoruz. Biz halimizden oldukça memnunuz" dedi. - BİNGÖL