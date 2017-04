Dondurma almaya giden çocuğu öldüren 7 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana'da sokak ortasında silahlı kavga ederken annesine dondurma almaya giden 10 yaşındaki çocuğu öldürüp, 5 kişiyi de yaraladığı ileri sürülen 7 kişi adliyeye sevk edildi



ADANA – Adana'da annesine dondurma almak için evden çıkan ve sokak ortasında çıkan silahlı kavganın hedefi olan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca cinayetinde 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi Kadife Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Can ve Bülbül aileleri sokakta karşılaşınca sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf, birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş etti. O sırada annesine dondurma almak için bakkala giden Yusuf Atmaca, çatışmanın ortasında kalınca bir av tüfeğinden çıkan saçmalarla sırtından yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri yaptıkları operasyonla küçük Yusuf'un ölümüne neden olduğu iddiasıyla Ensari Can, Murat Can, Ahmet Bülbül, Mehmet Bülbül, Mustafa Bülbül, Sabri Bülbül ile Emre Bektaş'ı gözaltına aldı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ile tabancalar da ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 7 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.