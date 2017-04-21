Donanma "Bayraktar" ile Güçlenecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gücüne güç katacak amfibi gemi Bayraktar, yarın törenle teslim edilecek.



Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen Amfibi Gemi (LST) Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen, ana görev fonksiyonu amfibi harekat ve ateş desteği olan 2 amfibi gemi (LST-Landing Ship Tank) için bir süre önce çalışmalara başlandı.



Bu kapsamda, Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen gemilerden ilki olan Bayraktar, yarın tersanede düzenlenecek törenle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.



LST-amfibi gemilerin ana görevini amfibi harekat, araç ve teçhizatları ile birlik nakli ve ateş desteği oluşturuyor. Gemiler gelişmiş ve ileri muhabere, elektronik ve komuta kontrol imkanlarıyla harekat ve lojistik görevlerine katkı sağlamanın yanında, gerektiğinde doğal afet yardım görevlerini yerine getirecek imkan ve kabiliyetleri de barındırıyor.



Söz konusu gemiler, araç ve personel taşıma kapasitesi, gündüz ve gece helikopter harekatı yapma kabiliyeti, ateş desteği ve acil sağlık hizmetleri imkanıyla Türkiye'nin deniz gücünün dünya denizlerinde temsiline de katkı sağlayacak.



Savaş sistemi tasarım ve entegrasyonu Havelsan tarafından milli olarak gerçekleştirilen LST-amfibi geminin inşası yüzde 70,68 yerli sanayi katılımıyla yapıldı ve yerli sanayi katılımı içindeki KOBİ payı yaklaşık yüzde 48'i buldu.



Projenin ikinci gemisi Sancaktar'ın Ekim 2017'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlaması planlanıyor.



Tedarik edilen amfibi gemiler, Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz harekat alanlarıyla çevre ve uzak denizlerin uluslararası sularında emniyetle seyir yapabilecek.



Geminin özellikleri



Bayraktar, tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Üst binası balistik korumalı olan gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor.



Söz konusu gemi, Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyor.



Türk Loydu Askeri Gemi Kurallarına uygun olarak, SSM ve Türk Loydu denetiminde inşa edilen bu kapsamdaki gemiler, yine Türk Loydu tarafından sertifikalandırılacak.



Gemide, bir adet 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş kalkışına olanak sağlayacak helikopter platformu yer alıyor.



Yükleme ve boşaltma işlemlerini sağlayabilmek amacıyla geminin üç tarafında birer kapak bulunuyor.



Gemide, ayrıca her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20+ knot sürat yapabilen 4 LCVP (Landing Craft, Vehicle, Personnel) çıkarma aracı yer alıyor.