Donan Su Borularını Isıtıcıyla Çözdüler

Yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü Niğde'de, don olayı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.



Kent genelinde yaşanan soğuk havanın etkisiyle yollar ve kaldırımlar buz tuttu, su boruları dondu, çatılarda sarkıtlar oluştu.



Buzlanma nedeniyle il genelinde okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, kayarak eğlendi. Yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşların ise düştüğü görüldü.



Şehir merkezindeki esnaf, iş yerlerinin önünde oluşan buz tabakasını eritmek için tuz döktü. Bir iş yerinde ise su sayacı çalışmayan Murat Karakaya, elektrikli ısıtıcıyla buzu çözmeye çalıştı.



Yukarı Kayabaşı Mahallesi sakinlerinden 54 yaşındaki Durdane Aslan da buzlanma nedeniyle dışarıya çıkmaya korktuğunu söyledi.



Aslan, "Kemiklerimde kırılma riski var doktorum bu havalarda dışarıya çıkmamamı söyledi, ben de çıkmıyorum. Suların donmaması için de çeşmenin birini sabaha kadar açık bırakıyoruz." diye konuştu.