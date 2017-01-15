Donan Şelale Büyüleyici Görüntüsüyle Hayran Bırakıyor

Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, dondurucu soğukların yaşandığı Van'ın Muradiye ilçesinde buza dönüşen Muradiye Şelalesi'nin büyüleyici güzelliğini kayda aldı.



Bölgeye görüntüleme amaçlı düzenledikleri gezi kapsamında Muradiye ilçesine gelen Ceylan ve ekibi, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceyi bulmasıyla donan Muradiye Şelalesi'ni gezdi.



Ekip, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen şelalenin "buz haline" hayran kaldı.



Çekim sonrasında gazetecilere açıklama yapan Ceylan, daha önce şelaleyi gördüğünü, ancak ilk defa bu mevsimde gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.



Ceylan, "Şelalenin yaz halini görmüştüm. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen görüntüleri, ihtişamlı güzelliği, Pamukkale'yi andıran bu görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor. Bu yaşamı da en sadeliğiyle görüntülediğimiz, bu ana tanık olduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.



Ekip üyelerinden Mehtap Akbaş Çiftçi de Muradiye denince akla ilk Muradiye Şelalesi'nin geldiğini belirterek, şunları söyledi:



"Burada inanılmaz bir güzellik var. Özellikle fotoğrafçılar için güzel görüntüler veriyor. Tıpkı Pamukkale travertenleri gibi. Haziran ayında inci kefali göçü var burada. O tarihte mutlaka gelin. Ama şimdi de Van'ı ve özellikle kışın da Muradiye Şelalesi'ni görün."



Tahsin Ceylan, yaz mevsimindeki ziyaretinde birlikte poz verdikleri bir fotoğrafı İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Çelikel'e hediye etti.