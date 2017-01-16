Donan Nazik Gölü'nde Balık Avı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlar, yüzeyi donan Nazik Gölü'nde balık avladı.



İlçeye bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sakinleri, her yıl soğuk hava nedeniyle donan Nazik Gölü'nde tehlikeye aldırış etmeden balık avlıyor.



Yüzeyi tamamen donan gölde yaklaşık bir kilometre yürüyen vatandaşlar, kazma ve küreklerle buz tabakasını kırarak, göle attıkları ağlarla aynalı sazan balığı avladı.



Göl yüzeyindeki buzu kırarak balık avlayan Abdurrahim Ayaz, Dilburnu köyünde yaşadığını ve çocukluğundan beri balıkçılık yaptığını anlattı.



Donan gölde balık avlamanın oldukça zor olduğunu ifade eden Ayaz, "Şu anda göl üzerinde yaklaşık 20 santimetre kalınlığında bir buz tabakası var. Daha önce açtığımız kuyulardan göle saldığımız ağları 3 ila 4 günde bir çekiyoruz. Eskiye nazaran balık azaldı. Bilinçsiz avlanmadan dolayı gölde balık azaldı. 4 gün önce açtığımız kuyulardan attığımız ağları çektik ve sadece 2 balık avlayabildik." dedi.