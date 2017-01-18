Donan Gölde 'Buz Voleybolu' Oynadılar

Yüzeyi buzla kaplanan Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nde avlanmaya ara veren balıkçılar, donmuş göl üzerinde "buz voleybolu" oynuyor.



Beyşehir Gölü'nün yüzeyinin donması nedeniyle balığa çıkamayanlar, teknelerini buz kütlesi üzerinde sürüyerek limanlarından çıkardı. Teknelerini açıklara götüren balıkçılar, donmuş göl üzerinde sportif faaliyet yaparak boş vakitlerini değerlendiriyor.



Kıyıya yaklaşık 800 metre mesafede yer alan balıkçı teknelerinden birisini ortalarına alan balıkçılar, teknenin her iki yanına geçerek buzun üzerinde düşe kalka voleybol oynuyor.



"Bundan çok keyif alıyoruz"



Balıkçı Durmuş Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nün yüzeyinin buzla kaplanması nedeniyle vakit geçirmek için göl kıyılarına geldiklerini söyledi.



Donan göl üzerinde futbol ve voleybol oynayarak vakit geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Buz voleybolu oynamak için bir tekneyi ortada direk yaptık. Köydeki arkadaşlarla iki grup halinde voleybol oynadık. Bundan çok keyif alıyoruz." dedi.



Yılmaz, kendisinin voleybol tutkunu olduğunu, buzun üzerinde oynamanın ise ayrı bir keyif verdiğini belirterek "Tabii ayağının kaymaması lazım. Buradaki manzara hiçbir şeye değişilmez. Belki balığımızdan olduk ama burada yaşadığımız bambaşka bir güzellik var. Havalar açarsa tekrar balığa çıkmayı umut ediyoruz." diye konuştu.