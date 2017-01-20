Donan Gölde, Balıklar Için Hava Delikleri Açtılar

ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'de donan Büyük Sülüklü Gölü'nde balıkların telef olmaması için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri ve köylüler, el hızarıyla 50 santimetrelik buzu keserek gölette hava delikleri açtı.



Kent merkezine 15 kilometre mesafede olan Sarıçiçek köyü yakınlarındaki geçmiş yıllarda donan Büyük Sülüklü Gölü'nde balıkların telef olması üzerine köy sakinleri, her yıl donan gölün yüzeyinde delikler açarak, balıkların yaşamasını sağlıyor.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl göle 40 bin yavru balık bırakıldığını söyledi.



Geçmiş yıllarda gölde yaşanan toplu balık ölümlerine dikkat çeken Yıldırım, doğal gölün bu yıl kış şartlarının çok soğuk geçmesinden dolayı yüzeyinin 50 santimetre buz tuttuğunu belirtti.



Göle bırakılan 40 bin yavrunun zarar görmemesi için ekiplerinin çalışma başlattığını kaydeden Yıldırım, "Balıkların zarar görmemesi için ekiplerimiz, köylülerle göletin bir kaç yerinde hızarla yüzeyi kesti. Balıkların oksijen alması için büyük çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.



Yıldırım, göldeki canlıların yaşaması için her türlü fiziki ve teknik tedbiri aldıklarını sözlerine ekledi.



Sarıçiçek köyü Muhtarı Ahmet Aslan da göl yüzeyinde 50 santimetre kalınlığındaki buzu balta ile kıramadıkları için el hızarıyla delik açtıklarını söyledi.



Aslan, "Balıkların telef olmaması için göletin üzerinde bir kaç yerde el hızarıyla delik açtık. Yaklaşık 4-5 yıl önce gölet yine bu şekilde buzlanmıştı. Buzu kırmadığımız için bir sürü balık telef olmuştu." diye konuştu.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde su ürünleri mühendisi Ayşe Ercan ise köylülerin yaptığı işlemin doğru olduğunu anlattı.



Ercan, göldeki canlıların yaşaması için yüzeyde belli aralıklarla havalandırma deliklerinin açılmasının önemli olduğuna işaret ederek, şöyle dedi:



"Sarıçiçek köyü muhtarı bize başvurarak, böyle bir olayın yaşandığını bildirdi. İl müdürlüğü olarak olay yerine intikal ettik. Gölün su ve dip yapısıyla ilgili numuneleri düzenli olarak alıyoruz. Bu işlem doğru bir işlem. Buz kütlesi çok kalın olduğu için göl yüzeyinde belli aralıklarla delik açılması lazım. Biz de düzenli olarak gelip kontrol edeceğiz."



Büyük Sülüklü Gölü'nde 2005 ve 2012 yıllarında toplu balık ölümleri yaşanması üzerine alınan numunelerin incelenmesinde balık ölümlerinin gölde amonyum (NH4) miktarının yüksek olmasından kaynaklandığının belirlendiği bildirildi.