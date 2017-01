Donald Trump Yemin Ederek ABD'nin 45'inci Başkanı Oldu

8 Kasım 2016'daki seçimleri kazanan Donald Trump, ABD Kongresi'ndeki törende Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda yemin ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin 45'inci Başkanı oldu.



Trump's rhetorical style: 'American carnage' https: //t.co/sa4SS4oCVT pic.twitter.com/J02GAp96Yd— The Atlantic (@TheAtlantic) January 20, 2017



Trump, törende, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak Amerikan Anayasası'nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim" dedi.



#UPDATE Donald Trump sworn in as 45th US president #Inauguration https: //t.co/pucnQZcW5Z pic.twitter.com/Ss9cjqcMWF— AFP news agency (@AFP) January 20, 2017



ABD'nin eski başkanlarının bazılarının da iştirak ettiği yemin törenini yüz binlerce vatandaş izledi.



The George W. Bush reaction cam during Trump's inauguration speech was lit pic.twitter.com/x33V19MLTn— Max Tani (@maxwelltani) January 20, 2017



'Bugün ettiğim yemin tüm Amerikalılara bağlılık yeminidir' diyen Donald Trump kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada,



"Bugünden itibaren sadece Amerika öncelikli olacak. Harekete geçme zamanı geldi. Bugün yönetim bir partiden diğerine geçmiyor; aynı zamanda gücü Washington'dan halkın kendisine geri veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Trump'ın ardından yardımcısı Mike Pence de yemin etti.



On binlerce polis ve özel Muhafız Birliği mensubu askerin göre aldığı Washington'da, güvenlik en üst düzeye çıkarıldı.



Bu arada Washington'daki kutlamaların üç gün süre ile devam etmesi bekleniyor.



Auteur: euronews-tr



