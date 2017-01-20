Donald Trump Yemin Ederek ABD'nin 45. Başkanı Oldu

WASHINGTON (AA) – ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın Kongrede yemin ederek göreve başlamasının ardından Beyaz Saray'ın internet sitesi güncellendi.



Trump'ın yemin töreninin ardından kısa bir süre sonra güncellenen Beyaz Saray'ın sitesine, yeni yönetimin öncelikli politikalarına ilişkin bilgiler eklendi.



Siteye, "Önce Amerika, Enerji Planı", "Önce Amerika, Dış Politikası", "İş İmkanlarını ve Büyümeyi Geri Getirmek", "Ordumuzu Tekrar Güçlendirmek", "Güvenlik Güçlerini Desteklemek" ve "Bütün Ameri İçin Yeni Ticari Anlaşmalar" başlıkları altında Trump yönetiminin önceliklerine ilişkin veriler eklendi.





Trump'ın yemin töreninden yaklaşık yarım saat sonra Beyaz Saray'ın websitesinin güncellenerek Barack Obama yönetiminin politikalarının siteden kaldırıldığı dikkat çekerken, sitede daha önce yer alan "Küresel ısınma" bölümünün çıkarıldığı görüldü.





Öte yandan, ABD Başkanlık Twitter resmi hesabı @potus da değiştirilerek Trump'ın fotoğrafı ve bilgileriyle güncellendi.





Hesapta daha önce Obama tarafından yapılan paylaşımlar kaldırıldı ve hesaptan yemin törenini canlı olarak izlenebildiği bir link paylaşıldı.





Beyaz Saray konuya ilişkin olarak daha önce yaptığı açıklamada, 20 Ocak'ta "@potus" hesabındaki tüm tweetlerin kaldırılarak ulusal arşive aktarılacağını duyurmuştu.