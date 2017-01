Donald Trump Yemin Ederek ABD'nin 45. Başkanı Oldu

ABD Kongresindeki törende Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı olan Donald Trump, törende yaptığı konuşmada, "Bugün sadece yönetim bir partiden diğerine geçmiyor; aynı zamanda gücü Washington'dan halkın kendisine geri veriyoruz." dedi.



Kongre bahçesindeki tören alanında yaptığı konuşmasında kendi yönetimiyle iktidarın yeniden Amerikan halkına geçeceği vurgusunu yapan Trump, özellikle ekonomik anlamda Amerikan halkına bugünkünden daha müreffeh bir dönem vaadinde bulundu.



Başkent Washington'da biriken gücü Amerikan halkına yeniden dağıtacağını vurgulayan Trump, "Bugün sadece yönetim bir partiden diğerine geçmiyor; aynı zamanda gücü Washington'dan halkın kendisine geri veriyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bugün ettiğim yemin, tüm Amerikalılara bağlılık yeminidir"



"Bugünden itibaren sadece Amerika öncelikli olacak. Harekete geçme zamanı geldi. Bugün ettiğim yemin, tüm Amerikalılara bağlılık yeminidir." şeklinde konuşan Trump, verdiği sözlere sadık kalacağını belirtti.



Trump, "Amerika'nın ve dünyanın istikametini hep birlikte belirleyeceğiz. Zorluklarla karşılacağız, ancak sonunda başladığımız işi bitireceğiz." dedi.



4 yılda bir başkanlık devir teslim sürecinin yaşandığını ve bu süreçte gösterdikleri anlayış için ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama'ya teşekkür eden Trump, "Onlar muhteşemdi." ifadesini kullandı.



"Yerleşik düzen bu ülkenin insanlarını değil, kendini muhafaza etti"



Trump konuşmasına şöyle devam etti:



"Uzunca bir süredir başkentteki küçük bir grup, yönetimin tüm imkanlarından faydalanırken halkın kendisi bundan kendi payına düşeni alamadı. Washington gelişti, ancak halk bu zenginlikten nasiplenemedi. Politikacıların refah düzeyi arttı, ancak istihdam azaldı ve fabrikalar kapandı. Yerleşik düzen bu ülkenin insanlarını değil, kendini muhafaza etti. Onların zaferi sizin zaferiniz değildi. Onların başarısı sizin başarınız değildi."



Kendi başkanlığı ile tüm bunların değişeceği vaadinde bulunan Trump, "Bugün sizin gününüz, bu sizin kutlamanız ve ABD sizin ülkenizdir." dedi.



"Asıl önemli olan şey hangi partinin yönetimi kontrol ettiği değil, fakat yönetimin halkın kontrolü altında olup olmadığıdır." ifadelerini kullanan Trump, 20 Ocak 2017 gününün "halkın yeniden ülkedeki iktidarı ele aldığı gün olarak hatırlanacağını" söyledi.



Eğitim sistemine para boca edildiğini, ancak gençlerin birçok bilgiden yoksun kaldıklarını anlatan Trump, "Suç, çeteler, uyuşturucu çok fazla hayat aldı ve ülkemizi talan etti. ABD'de kan dökme bugün burada sona eriyor." şeklinde konuştu.



Trump'ın ekonomi vaatleri



Ekonomiyle ilgili sözlerinde dikkat çekici vurgular yer alan Trump, şunları söyledi:



"Onlarca yıl boyunca yabancı ülke endüstrilerini Amerikan endüstrilerinin zararına zengin ettik. Amerikan ordusunun çok üzücü şekilde tükenmesine izin verirken diğer ülkelerin ordularını sübvanse ettik. Kendi sınırlarımızı korumayı reddederken, diğer ülkelerin sınırlarını koruduk. ABD'nin altyapısı harap duruma düşerken, deniz aşırı ülkelere trilyonlarca dolar harcadık. Bizim ülkemizin zenginliği, güveni ve gücü dağılırken, diğer ülkeleri zengin ettik."



Fabrikaların bir bir kapandığını ve orta sınıfın refahının ellerinden sökülüp alındığını kaydeden Trump, bunun artık geçmişte kaldığını dile getirdi.



"Önce Amerika gelecek"



Sözlerine, "Bugün burada dünyanın tüm şehirlerinde, başkentlerinde ve güç odağında duyulması gereken yeni bir iradenin kurulması için toplandık. Bugünden sonra topraklarımızı yeni bir vizyon yönetecek. Bugünden itibaren önce Amerika gelecek." şeklinde sürdüren Trump, ticaret, vergi, göçmenlik ve dış politika hakkındaki her kararda Amerikalıların karar verici olacağının altını çizdi.



Amerikan ürünlerini üreten diğer ülkelere karşı gerekli sınır ve gümrük önlemlerini alacaklarını vurgulayan yeni başkan, "Her nefesimle sizin için mücadele edeceğim ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. ABD yeniden kazanmaya başlayacak. İstihdamı geri getireceğiz. Sınırlarımızı geri getireceğiz. Zenginliğimizi geri getireceğiz. Hayallerimizi geri getireceğiz." şeklinde konuştu.



Yeni yollar, köprüler, havaalanları, tüneller ve tren yolları inşa edeceklerini ifade eden Trump, "İnsanlarımızı devlet yardımından kurtarıp çalışmasını sağlayacağız. Ülkemizi Amerikalıların emeği ve elleri ile yeniden inşa edeceğiz." dedi.



"Amerikan malı al, Amerikalı işçi çalıştır"



Trump, kampanya döneminde de birçok kez dile getirdiği "Amerikan malı al, Amerikalı işçi çalıştır" sloganını bir kez daha tekrar ederek, "Dünya ülkelerinin dostuluğu ve iyi niyetini gözeteceğiz ancak bunu yaparken ülkelerin kendi çıkarlarına öncelik verme hakkına saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.



Dış politikayla ilgili sözleri arasında, "Eski ittifakları güçlendireceğiz ve yenilerini kuracağız." diyen ABD'nin yeni başkanı, modern dünyanın "radikal İslami terörizme" karşı birleşeceği ve onu yeryüzünden sileceği vurgusunu yaptı.



Konuşmasının sonunda siyasetinin temelinin "ABD'ye tam bağlılık" olacağını anlatan Trump, "Fikirlerimizi açıkça konuşmalıyız, anlaşmazlıklarımızı dürüstçe tartışmalıyız, ancak her zaman birlikten yana olmalıyız. ABD birleştiğinde yenilemez." şeklinde konuştu.



Yemin töreni ve konuşmasının ardından Trump, Kongrede onuruna verilen geleneksel yemeğe katıldı.



Bakan Çavuşoğlu da katıldı



Devir teslim törenlerine katılmak üzere Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Başbakanlık Danışmanı İhsan Durdu da yemin töreninde yer aldı.