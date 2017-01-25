Donald Trump'tan Meksika Sınırına Duvar Kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası boyunca Meksika sınırına örüleceği sözünü verdiği duvarın inşasına başlanması için kararname yayınladı.



Trump ayrıca belgesiz göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı eyaletlerin fonlarında kesintiye gidecek bir kararname de yayınladı.



Trump, kararnameyi imzalarken "Başından beri bunu söylüyorduk" dedi.



Sınırın diğer tarafı - Will Grant, BBC muhabiri, Meksiko



Meksikalılar siyasi konularda kendi içlerinde bölünmüş olsa da herkes ABD sınırına duvar yapılmaması gerektiği üzerine ülkede neredeyse tam bir fikir birliği var.



Sınırın Meksika tarafından bakıldığında bu duvar, sınırın iki tarafına yayılmış aileleri bölecek, insanların mevsimlik işçi olarak ABD'ye gitmesinin önüne geçecek bir duvar - üstelik mevsimlik işçiliğin ABD ekonomisine de katkısı olduğunu söylüyorlar.





Bazıları daha da ileri giderek duvarın ırkçı ve yabancı düşmanı bir politika olduğunu öne sürüyor.



Ne olursa olsun ülkenin başkanından fabrika işçilerine kadar herkes, Meksika'nın istemedikleri ve karşı çıktıkları bir duvarın parasını ödemeyeceği konusunda hemfikir - ne şimdi, ne de duvar tamamlandıktan sonra.





Fakat bu, herkesin ABD'ye göç konusunda bir değişim olmasına karşı çıktığı anlamına gelmiyor.



Ülkedeki pek çok kişi, yurttaşlarının Arizona çölü gibi tehlikeli bölgelerden ABD'ye geçmeye çalışırken aldıkları risklerin farkında.



Bu yüzden kuzeydeki komşularıyla aralarında bir duvar görmeyi değil, ABD'nin geçici çalışma vizeleri vermesini ve kapsamlı bir göç reformunu hayata geçirmesini görmek istiyorlar.



Kongre'nin onayı gerekiyor



Bugünkü kararnameler, hafta boyunca göç ve sınır konularında yayınlanması beklenen kararnamelerden yalnızca ikisi.



ABC televizyonuna konuşan Trump, Meksika'nın "kesinlikle" duvarın maliyetinin tamamını ödeyeceğini söyledi:



"Müzakerelere kısa bir süre içinde başlayacağız. Maliyetini de - bir şekilde - Meksika'dan geri alacağız.



"Yalnızca bir türlü ödemeden bahsediyorum. Bir şekilde olacak, belki de karmaşık bir şekilde.



"Bu Meksika için de iyi olacak."



Fakat bu kararname, Trump'ın sözünü verdiği duvarın inşasını tek başına başlatacak güce sahip değil.



Maliyetinin 25 milyar dolara kadar çıkabileceği söylenen duvarın finansmanı için Kongre'nin onayı gerekiyor.



Donald Trump, ay sonunda Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto ile görüşeceğini açıklamıştı.