Donald Trump, Nükleerle Dünyaya Meydan Okudu!

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, ABD'nin nükleer kapasitesiyle ilgili dünyaya meydan okudu. Başkanlığa aktif olarak başlamasına bir aydan daha az zaman kalan Donald Trump, Amerika ile ilgili yapacaklarını söylemeye devam ediyor.

"DÜNYA AKILLI DAVRANANA KADAR NÜKLEER KAPASİTE GENİŞLETMELİ"

Trump, Twitter hesabından bu kez de nükleer meselesine el attı. ABD'nin nükleer kapasitesini genişletme çağrısı yapan Trump, "Nükleer konusunda dünya akıllı davranana kadar ABD'nin nükleer kapasitesini genişletmeli" diye yazdı.