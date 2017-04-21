Donald Trump Nasıl Düşünür?
Güventürk Görgülü yazdı.
Güventürk Görgülü yazdı.. Trump; dünyanın kötü insanlarla dolu acımasız bir yer olduğunu, insanların sırf zevk ve açgözlülük nedeniyle başkalarının her şeyini isteyebildiklerini düşünüyor.
Kaynak: Dunya.com
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