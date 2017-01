Donald Trump Kuzey Kore'ye Sert Çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hem Kuzey Kore'ye hem de Çin'e sert çıktı.



Yazdığı ilk twitte, Kuzey Kore'nin kıtalararası füze denemesine ilişkin açıklama yapan Trump, "Kuzey Kore, ABD'nin bir bölümüne ulaşabilecek nükleer silah geliştirmenin nihai aşamasında olduğunu açıkladı. Bu olmayacak" ifadesini kullandı.



North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017



Trump'ın 'olmayacak'tan kastı net olarak algılanamadı.



Seçilmiş başkanın Kuzey Kore'nin kapasitesinin yetersizliğinden mi yoksa kendi yönetiminin bunu engelleyici adımlar atacağından mı bahsettiği anlaşılamadı.



Trump, bir sonraki twitinde ise "Çin, ABD'den tek taraflı ticaret ile çok miktarda para ve servet çıkarıyor ancak Kuzey Kore konusunda yardımcı olmuyor" sözleri ile Pekin'e olan tepkisini dile getirdi.



China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Donald Trump'ın iddiasına, "Çin, Kore Adası'nın nükleerden arındırılması için yoğun çaba harcıyor" cevabını verdi.



Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Pazar günü devlet televizyonundan yayımlanan yeni yıl mesajında, ülkesinin nükleer başlıklar da taşıyabilen uzun menzilli füzeleri test etmeye çok yakın olduğunu söylemişti.



