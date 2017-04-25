Donald Trump, Kazakistan'ın Washington Büyükelçisini Kabul Etti

- Kazakistan'ın Washington Büyükelçisi Ercan Kazıhanov, ABD Başkanı Donald Trump'a itimatnamesini sundu.



Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan 2017 tarihinde Beyaz Saray'da gerçekleşen kabulde, Kazıhanov, ABD Cumhurbaşkanı Trump'a güven mektubunu takdim etti.



Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in iyi dileklerini ileten Kazıhanov, iki ülke arasındaki siyasi, ticaret, ekonomik, yatırım, hukuki ve kültürel alanlar başta olmak üzere diğer alanlarda da stratejik işbirliğinin güçlenerek devam ettiğini bildirdi.



Amerika-Kazakistan ilişkilerinin genişlemesini desteklediğini ifade eden ABD Başkanı Donald Trump ise, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettikten bu yana uluslar arası ve bölgesel güvenliğe sağladığı katkısını kaydetti.



(Fotoğraflı) - Astana