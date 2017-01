Donald Trump'ın Yüklendiği Toyota'ya Japonya Hükümetinden Destek

Japonya hükümeti, Meksika'da fabrika kurma planı yüzünden Donald Trump'ın eleştirilerine hedef olan Japon otomobil üreticisi Toyota'yı savundu.



Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı görevini 20 Ocak'ta devralmaya hazırlanan Donald Trump, Toyota'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne satacağı Corolla modeli araçlarını Meksika'da üretme girişimini resmi twitter adresinden eleştirdi.



Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Ocak 2017



Trump, mesajında "Ya fabrikanı Amerika Birleşik Devletleri'nde kurarsın ya da daha yüksek gümrük vergisi ödersin!" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri'nde General Motors ve Ford'dan sonra en fazla tercih edilen üçüncü marka olan Toyota'ya destek Japonya Ticaret Bakanı'ndan geldi.



Hiroshigo Seko, Japon otomobil endüstrisinin Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdama çok büyük katkı yaptığını hatırlattı. Japon üreticilerin burada 1 buçuk milyon kişiyi çalıştırdığını ve bu ülkedeki fabrikaların Meksika ya da başka ülkelere taşınması gibi bir planlarının bulunmadığını söyledi.



Statement in response to the President Elect's recent comment. Please visit https: //t.co/BxLSOPbXV8 for more information pic.twitter.com/d8E8TQnzqc— Toyota USA (@Toyota) 5 Ocak 2017



Toyota, 2015 yılının Nisan ayında duyurduğu ve Trump'ın kazandığı ABD başkanlık seçiminin ardından 1 milyar dolarlık yatırımla inşasına başladığı, Meksika'nın Guanajuato kentindeki fabrikada 2019 yılından itibaren yıllık 200 bin adet Corolla modeli otomobil üretmeyi planlıyor.



Toyota, Meksika'da yeni bir fabrika kuracak, Finans, Trend: http://t.co/dIHsiLiCGs— finanstrend (@finanstrend) 14 Nisan 2015



Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika'dan otomobil ihracatına uyguladığı gümrük vergilerindeki yüzde 10'luk bir artışın, Meksika'da üretim yapan Japon firmalardan Nissan'ın gelirlerinde 10.3 oranında kayba yol açması bekleniyor.



Bu rakamın Mazda için yüzde 5.5, Toyota için yüzde 0.7 ve Honda için de yüzde 2.2 olacağı tahmin ediliyor.



Japon otomobil üreticileri Meksika'da yılda toplam 1 milyon 400 bin otomobil üretiyor.



Meksika: San Luis fabrikasından vazgeçen Ford'dan tazminat bekleniyor https: //t.co/oGbEbwaXxt pic.twitter.com/27pSmRJlDf— euronews Türkçe (@euronews_tr) 4 Ocak 2017



Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçilen Donald Trump'ın hem seçim kampanyası boyunca hem de zafer kazandığı 8 Kasım 2016'daki seçimin ardından, yurt dışında yatırım yapan şirketleri yüksek gümrük tarifelerine maruz kalacakları yönünde tehdit etmesinin ardından son olarak Ford, Meksika'nın San Luis Potosi eyaletindeki 1.6 milyar dolarlık yatırım planını iptal etme kararı almıştı.



Gepost: 06 januari 2017