Donald Trump'ın Göreve Başlaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, yemin ederek görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump ile dünyanın istikrar, refah ve güvenliğini sağlamak için sırt sırta vererek çalışacaklarını bildirdi.



Johnson, Trump'ın görevine başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulundu.



İngiliz bakan, şunları kaydetti:



"Başkan Donald Trump'a, dünyadaki en önemli siyasi makamın başına geçmesinden dolayı en içten tebriklerimi sunmak istiyorum. Milyarlarca kişinin de önümüzdeki aylar ve yıllarda çok büyük zorluklarla karşılaşacak Trump'ın başarılı olmasını dilediğini biliyorum. Bizler Birleşik Krallık'ta, dünyanın istikrarını, refahını ve güvenliğini sağlamak için Başkan Donald Trump ile sırt sırta vererek çalışacağız."



Boris Johnson, Londra Belediye Başkanlığı görevini yürütürken ABD'nin New York eyaletinde sokakta yürüdüğü sırada bir kızın kendisini Donald Trump zannettiğini ve o dönem ABD başkanlık koltuğu için yarışan Trump'a benzetilmesinden dolayı "hayatının en kötü dakikalarını" yaşadığını söylemişti. Ayrıca Johnson, "Trump'ın başkan olmasından dolayı gerçekten endişe duyuyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.